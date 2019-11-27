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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,362403 0,51 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç.

27.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:36Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3624030,51
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0360340,49
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0614690,48
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0546060,41
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,4380400,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0152431,46
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4889470,53
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0578180,46
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0307840,36
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0218550,32
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0558623,39
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,8809242,23
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1174091,51
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,5712381,40
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0501751,33
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1346520,95
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,8722010,77
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0466370,68
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0821230,66
HSBC Portföy Değ. Fon97,2690160,52
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1288741,26
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,4947270,86
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,2243670,49
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0226030,48
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0204190,47
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0386370,38
Deniz Port. Altın Fonu0,0336810,38
TEB Portföy Altın Fonu0,0655180,38
Ak Portföy Altın Fonu0,0618470,37
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0267450,36
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0594740,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0212340,04
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu116,1106820,04
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu68,8644570,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0551560,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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