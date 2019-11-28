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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

28.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:28Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0362600,63
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF556,2098910,51
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3738970,49
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0547620,29
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0616350,27
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0219920,63
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0251070,56
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,5015970,51
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0239290,32
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0579920,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu74,4719560,85
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0392610,77
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0674180,65
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0270320,57
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0786740,56
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1428060,72
Tacirler Portföy Değ. Fon1,7348620,51
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0188420,35
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1117460,23
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,7155290,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1394200,93
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,1546770,30
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0369890,25
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1041870,22
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0226520,22
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,6989760,92
QNB Finans Portföy Altın BYF24,2379770,59
İş Portföy Altın Fonu0,0301770,38
Fiba Portföy Altın Fonu0,0228640,25
TEB Portföy Altın Fonu0,0656760,24
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu8,8364280,06
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0272580,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0212410,03
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,7151700,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0551740,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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