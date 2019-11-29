Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,054863
|0,18
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,023756
|0,12
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,979887
|0,10
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,376255
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,619035
|0,21
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,752061
|0,18
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,296006
|0,17
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,388129
|0,15
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,504506
|0,12
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,058418
|4,05
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,051373
|2,00
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,949356
|1,93
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|10,916090
|1,69
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,150339
|1,51
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,775870
|2,36
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,879562
|0,88
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,498368
|0,67
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,082607
|0,67
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,046770
|0,67
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,160600
|1,86
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,174945
|1,76
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,514356
|1,18
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,020574
|0,76
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,728738
|0,40
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021143
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055192
|0,03
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|116,185628
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,569708
|0,03
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,717001
|0,03