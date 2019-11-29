Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054863 0,18 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 Kare Portföy Bir.

29.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:30Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0548630,18
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu1,1500000,17
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0237560,12
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,9798870,10
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,3762550,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,6190350,21
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7520610,18
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2960060,17
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3881290,15
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,5045060,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0584184,05
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0513732,00
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,9493561,93
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)10,9160901,69
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1503391,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,7758702,36
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,8795620,88
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4983680,67
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0826070,67
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0467700,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1606001,86
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,1749451,76
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,5143561,18
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0205740,76
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,7287380,40
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0211430,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0551920,03
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu116,1856280,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5697080,03
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,7170010,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:16 Kuzu Efect AVM Ankara’da bin 150 kişiye istihdam sağlayacak
15:11 MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu
15:11 ÇED Yeterlilik Belgesine ilişkin tebliğ yayımlandı
15:06 Çin heyetine, Trabzon'daki iş olanakları konusunda bilgi verildi
14:55 Van TB'de 'Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Fizibilite Çalıştayı' yapıldı
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
29.11.2019 15:21:46