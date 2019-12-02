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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad.

02.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:36Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu1,1500000,17
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0237940,16
Ziraat Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu300,5372700,16
Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0209240,15
Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,5408130,15
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,4871230,08
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7531860,06
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2962920,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0276041,13
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,9719390,77
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0517310,70
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,9729360,67
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0300110,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon1,9816770,49
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1330750,33
Tacirler Portföy Değ. Fon1,7801750,24
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon7,2241770,22
Gedik Portföy Karma Fon0,9696370,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1709420,89
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,7352690,38
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,5195880,35
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,0992670,32
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0368210,30
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu2,3476770,35
TEB Portföy Altın Fonu0,0653600,34
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0385470,34
Ak Portföy Altın Fonu0,0617120,33
Deniz Port. Altın Fonu0,0335960,33
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0552490,10
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu116,3028800,10
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7218970,10
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6306090,10
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0211640,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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