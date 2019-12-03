Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,039584
|0,21
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,547084
|0,19
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|553,217292
|0,13
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,983470
|0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014594
|0,57
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025168
|0,36
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,757110
|0,22
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,298525
|0,17
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,387736
|0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052873
|2,21
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,036797
|2,18
|Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,153264
|1,95
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,120903
|1,92
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,028121
|1,87
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,851466
|4,00
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,006968
|0,97
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,134251
|0,88
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,278316
|0,80
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,047079
|0,76
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,195945
|2,14
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,543950
|1,60
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,189184
|1,33
|Ziraat Portföy Katılım Fonu
|0,020893
|1,25
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019589
|0,17
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|24,220978
|0,38
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|20,539515
|0,18
|İş Portföy Altın Fonu
|0,030073
|0,08
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,288556
|0,04
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021276
|0,04
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,630844
|0,04
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058756
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,722502
|0,04