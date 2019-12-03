Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro.

03.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:26Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,0395840,21
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5470840,19
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu1,1500000,17
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF553,2172920,13
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,9834700,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0145940,57
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0251680,36
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7571100,22
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2985250,17
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3877360,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0528732,21
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,0367972,18
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1532641,95
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)11,1209031,92
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0281211,87
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,8514664,00
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0069680,97
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1342510,88
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2783160,80
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0470790,76
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1959452,14
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,5439501,60
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,1891841,33
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0208931,25
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0195890,17
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF24,2209780,38
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,5395150,18
İş Portföy Altın Fonu0,0300730,08
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu0,2885560,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0212760,04
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6308440,04
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0587560,04
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7225020,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:58 Divan Oteller Grubu Satış Direktörü Deniz Dikkaya oldu - Ekonomi
14:54 Emlak sektöründeki durgunluk, Antalyalı müteahhiti okul yapımına yöneltti - Ekonomi
14:42 UİB’den kasım ayında 2,8 milyar dolarlık ihracat - Ekonomi
14:41 ATB Başkanı Çandır: "Enflasyonun olmadığı tek bölgeyiz" - Ekonomi
14:37 “Rakamlar hedefler için umut veriyor” - Ekonomi
11:14 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
10:52 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi
14:59 Kasımpaşa Tayfur Havutçu ile anlaşma sağladı - Haberler
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
10:10 Turunçgillerin atası kamkatın kilosu 20 lira - Ekonomi
3.12.2019 15:02:46