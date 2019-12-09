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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

09.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:20Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF555,7010930,33
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0549390,19
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0480120,18
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1645980,17
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu1,1500000,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,5002921,02
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0153730,97
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0238730,32
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,6268760,28
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0308320,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0428871,19
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu73,9895911,03
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0388151,02
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0671141,02
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0771900,95
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1314530,62
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0285130,34
Aura Portföy Değ. Fon0,6705480,28
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0231170,26
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,7511310,26
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,2268220,22
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,7595870,16
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0196450,14
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0180470,12
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0172400,12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0553770,10
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7257930,10
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0588670,10
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0212100,09
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,7355800,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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