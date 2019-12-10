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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

10.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:30Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0365731,11
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,4092411,07
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0554700,97
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,5119320,77
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0428580,77
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0254800,80
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0154880,75
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0310600,74
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0580910,72
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,5150790,59
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0385151,72
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0294831,44
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0559221,12
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0789130,89
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0295830,76
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,9245450,90
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0771520,73
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1395420,71
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0300970,68
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon0,1799370,40
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0229110,83
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,2506070,67
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,4278770,62
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,0377770,46
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,5859890,38
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,3645731,12
QNB Finans Portföy Altın BYF24,4701650,85
İş Portföy Altın Fonu0,0304130,01
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5716620,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0553960,03
Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0273600,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0213230,03
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,7374440,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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