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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

12.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:16Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF559,6712260,34
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0557420,31
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0368170,19
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu1,1500000,17
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7736780,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0242860,95
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0583640,38
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0219680,35
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0312190,35
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,3974720,12
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0275311,12
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0395781,06
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)59,4525060,74
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu74,8680510,71
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0310330,61
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,9431011,48
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1441780,98
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1366670,42
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0581010,29
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0195290,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,7613590,18
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0373500,16
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1145240,14
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,1759390,14
Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0212010,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,4787230,70
QNB Finans Portföy Altın BYF24,5865660,52
İş Portföy Altın Fonu0,0305510,24
Garanti Portföy Altın Fonu0,0769550,17
Fiba Portföy Altın Fonu0,0230800,17
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0554440,05
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6327560,05
Ak Portföy Para Piyasası Fonu2,1576700,05
Deniz Port. Para Piyasası Fonu0,9519870,05
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,7422830,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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