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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

16.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:28Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF558,5607750,59
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu114,3203900,32
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0466790,31
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0253010,31
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2373980,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0156300,56
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0220160,15
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0583210,13
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,3085730,11
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,6358990,08
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1099871,71
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0554741,63
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0390531,15
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0211711,06
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1710041,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1704001,37
Aura Portföy Değ. Fon0,6753390,55
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0071170,54
HSBC Portföy Değ. Fon100,0809230,51
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,7795130,44
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0181060,11
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0197030,11
Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0270720,10
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,4665370,09
Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,4898570,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,6843481,23
QNB Finans Portföy Altın BYF24,5411180,65
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0555120,09
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6335390,09
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu20,4412870,09
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0213640,09
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu8,8832020,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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