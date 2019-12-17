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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

17.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:24Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,4622001,31
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0627131,22
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0562661,19
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0433441,10
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,5900291,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,5790162,16
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0159371,96
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0224021,75
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0259741,60
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0315551,10
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0408962,33
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0447682,25
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu76,8951212,20
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,6923532,10
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0284431,91
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0072111,32
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0853311,09
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0782501,04
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0451630,88
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,8934140,78
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0379942,29
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,1322582,13
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,1939962,04
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2808171,36
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0231091,14
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Garanti Portföy Altın Fonu0,0784202,50
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0275422,47
Deniz Port. Altın Fonu0,0346652,43
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0397962,43
Fiba Portföy Altın Fonu0,0234952,42
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5728770,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0555280,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0590170,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6337210,03
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu8,8857120,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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