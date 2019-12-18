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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

18.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:30Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0291510,72
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0493000,69
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF566,1946240,63
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0373930,62
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,2125530,61
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0250711,62
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0161571,38
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0225190,52
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0317020,47
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0589730,35
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0287811,19
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0398091,00
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0411960,73
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0814540,56
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,9801320,51
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1863860,79
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0788150,72
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0496490,43
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0586000,24
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0315220,24
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2880270,56
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,4520710,36
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,2811260,35
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0231850,33
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,0468250,23
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,1099120,68
QNB Finans Portföy Altın BYF25,0137000,46
İş Portföy Altın Fonu0,0310380,26
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu116,8708480,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0213770,03
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,7520290,03
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu69,3200690,03
ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu20,4530140,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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