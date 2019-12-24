Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063734 0,37 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.

24.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:34 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,063734 0,37
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044207 0,36
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029427 0,36
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,717407 0,35
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,170954 0,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016337 0,61
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,059855 0,55
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022991 0,40
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,663887 0,40
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,430230 0,38
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,062501 1,38
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030516 1,27
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,171441 1,26
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056990 1,19
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,705666 1,17
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,803857 0,89
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007285 0,87
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,979094 0,86
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,085553 0,62
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,115370 0,59
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,256452 1,45
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,637353 1,13
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,301388 0,91
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023412 0,31
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,308149 0,28
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,777548 1,40
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,416487 0,53
İş Portföy Altın Fonu 0,031507 0,37
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,574035 0,04
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,904820 0,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,733494 0,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021297 0,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 93,965224 0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:20   Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO'da anlatıldı - Ekonomi
16:19   "Daha güçlü bir toplum hedefliyoruz" - Ekonomi
16:19   Çocuklar çevreci sanayiyi çizgileriyle anlattılar - Ekonomi
16:10   Kuveyt ile Suudi Arabistan tarafsız bölgede yeniden petrol çıkartacak - Ekonomi
16:07   Zonguldaklı işadamından örnek olacak projeye imza - Ekonomi
15:36   Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği - Ekonomi
15:16   Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden: En az 3 bin lira olmalı - Ekonomi
14:33   Son dakika: Yerli otomobilin bir detayı daha paylaşıldı! Aynalar da gözüktü - Ekonomi
13:14   Devlet Bahçeli'den "Kanal İstanbul" çıkışı: Projeden rahatsızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir - Ekonomi
12:53   Uzmanlar uyarıyor: Kombiyi kapatmak cep yakıyor - Ekonomi
24.12.2019 16:30:53