Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,063734
|0,37
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,044207
|0,36
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029427
|0,36
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,717407
|0,35
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,170954
|0,35
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016337
|0,61
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,059855
|0,55
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,022991
|0,40
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,663887
|0,40
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,430230
|0,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,062501
|1,38
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030516
|1,27
|Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,171441
|1,26
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,056990
|1,19
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|11,705666
|1,17
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,803857
|0,89
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007285
|0,87
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,979094
|0,86
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,085553
|0,62
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,115370
|0,59
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,256452
|1,45
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,637353
|1,13
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,301388
|0,91
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023412
|0,31
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,308149
|0,28
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|21,777548
|1,40
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,416487
|0,53
|İş Portföy Altın Fonu
|0,031507
|0,37
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,574035
|0,04
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,904820
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,733494
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021297
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|93,965224
|0,03