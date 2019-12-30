Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038334
|0,36
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,050071
|0,32
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|572,987874
|0,31
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,144412
|0,30
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,321163
|0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,654862
|0,74
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032271
|0,50
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025757
|0,48
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023089
|0,40
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016629
|0,31
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,083933
|1,02
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,030536
|0,82
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,045757
|0,70
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,076598
|0,63
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,222989
|0,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,024598
|0,50
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,220462
|0,48
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,018872
|0,42
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,059248
|0,40
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,065431
|0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,285636
|0,87
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,674938
|0,57
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,315173
|0,27
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,039054
|0,17
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,226341
|0,13
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|İş Portföy Altın Fonu
|0,032059
|1,03
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,918363
|0,39
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,069442
|0,16
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,024124
|0,15
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,040963
|0,15
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|ICBC Turkey Portföy Para Piyasası Fonu
|20,519134
|0,08
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,736302
|0,08
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055728
|0,08
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,635923
|0,08
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|94,115420
|0,08