Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
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|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,015482
|0,23
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,535513
|0,19
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038406
|0,19
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon
|0,026593
|0,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
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|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,023197
|0,47
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,802681
|0,41
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027189
|0,31
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,516880
|0,20
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,442007
|0,20
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
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|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031173
|2,09
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,064376
|1,78
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,112842
|1,46
|Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,226239
|1,46
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,057055
|1,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
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|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,290164
|0,96
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,517971
|0,96
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,919810
|0,80
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,049378
|0,78
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,834287
|0,75
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
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|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,089115
|3,16
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,699989
|1,50
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,352186
|1,31
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,238572
|1,00
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,039413
|0,92
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
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|Deniz Port. Altın Fonu
|0,036038
|1,07
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,024374
|1,04
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,041387
|1,04
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,028607
|1,03
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,070157
|1,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
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|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,575133
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,069602
|0,03
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|8,920679
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021335
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059240
|0,03