Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|
|
|Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|1,150000
|0,17
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|572,264808
|0,11
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,017369
|0,09
|Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|1,855842
|0,07
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,024658
|0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027400
|0,78
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025724
|0,16
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,804772
|0,12
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,676518
|0,09
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,442907
|0,06
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|
|
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,064986
|0,95
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,830131
|0,35
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,044770
|0,27
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|62,574561
|0,24
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,086629
|0,23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|
|
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,041216
|0,51
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,049522
|0,29
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007418
|0,18
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,141156
|0,17
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,059527
|0,13
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|
|
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,712087
|0,71
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018264
|0,45
|Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019809
|0,40
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,039492
|0,20
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,753687
|0,16
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|
|
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,034629
|0,41
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,081403
|0,10
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,432314
|0,09
|İş Portföy Altın Fonu
|0,032189
|0,07
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|
|
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|69,578275
|0,06
|Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu
|0,290919
|0,06
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055773
|0,06
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,737751
|0,06
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021463
|0,06