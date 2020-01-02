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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

02.01.2020 16:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:06 Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,264808 0,11
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,017369 0,09
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,855842 0,07
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,024658 0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027400 0,78
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025724 0,16
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,804772 0,12
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,676518 0,09
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,442907 0,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064986 0,95
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,830131 0,35
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044770 0,27
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,574561 0,24
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,086629 0,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,041216 0,51
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049522 0,29
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007418 0,18
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,141156 0,17
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,059527 0,13
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,712087 0,71
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018264 0,45
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019809 0,40
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039492 0,20
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,753687 0,16
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,034629 0,41
Garanti Portföy Altın Fonu 0,081403 0,10
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,432314 0,09
İş Portföy Altın Fonu 0,032189 0,07
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 69,578275 0,06
Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,290919 0,06
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055773 0,06
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,737751 0,06
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021463 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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