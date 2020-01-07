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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

07.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:02Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0643890,27
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu1,1500000,17
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0386090,13
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,3755580,10
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0446920,09
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0280921,01
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0234090,52
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5249080,35
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0170520,15
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0606900,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0435050,63
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0718370,43
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0827840,20
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu80,8113780,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0728430,14
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,0413640,06
Meksa Portföy İki. Değ. Fon0,0605480,03
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,0348550,03
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon0,0380530,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,2866922,23
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,2178492,18
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0410402,08
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,3313890,11
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,4977690,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0255252,59
HSBC Portföy Altın Fonu2,6037622,50
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0432342,43
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0298412,40
Deniz Port. Altın Fonu0,0374562,39
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5762370,04
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0558520,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7401060,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu94,3194120,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6373090,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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