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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038776 0,43 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

08.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:08Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0387760,43
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5542450,25
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0297450,24
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7808880,24
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2217440,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,8096010,25
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,6603030,22
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,6818220,18
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4517880,18
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,3207990,18
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0640501,97
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0773011,97
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0304281,89
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0580921,82
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,0136661,66
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,0725531,46
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,2317641,19
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,9230010,85
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0865810,81
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,7953940,81
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,3165502,56
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,2758251,61
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,6911231,41
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,7855530,34
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,2453580,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
İş Portföy Para Piyasası Fonu270,0172320,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0558680,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0593680,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6374890,03
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,7834010,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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