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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,782951 0,26 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

09.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:00Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7829510,26
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0506040,24
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0298140,23
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5554940,23
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1731840,21
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0279800,37
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5286160,23
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0258240,23
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4548380,21
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,8131380,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0559392,13
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1100812,08
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,0231520,84
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1837630,83
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0440070,80
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon100,5355750,54
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0192330,46
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0605150,42
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,8020040,37
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,2358490,33
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0413881,12
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,2282471,12
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,2970871,09
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu1,7589980,07
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0365620,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0436461,28
HSBC Portföy Altın Fonu2,6278621,24
TEB Portföy Altın Fonu0,0739571,22
Fiba Portföy Altın Fonu0,0257561,20
Garanti Portföy Altın Fonu0,0857861,20
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu117,5771570,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0215050,03
Deniz Port. Para Piyasası Fonu0,9590080,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0593870,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6376900,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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