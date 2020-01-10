Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,560287
|0,86
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,789692
|0,86
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,223746
|0,71
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|166,878109
|0,46
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,025478
|0,45
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,329151
|0,61
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,823911
|0,59
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,689194
|0,31
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,455156
|0,02
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,117249
|6,51
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059556
|6,47
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,064826
|5,49
|Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,128750
|5,45
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031811
|5,23
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,170672
|5,09
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,866245
|3,56
|HSBC Portföy Değ. Fon
|103,524521
|2,97
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,088730
|2,86
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,296362
|2,68
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,359790
|4,78
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,319164
|4,20
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,739271
|3,51
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,794689
|0,61
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018259
|0,10
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,786834
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055901
|0,03
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,637872
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,741569
|0,03
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|117,610035
|0,03