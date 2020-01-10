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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

10.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:56Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5602870,86
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7896920,86
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2237460,71
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu166,8781090,46
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0254780,45
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,3291510,61
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,8239110,59
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,6891940,31
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4551560,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1172496,51
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0595566,47
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0648265,49
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1287505,45
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0318115,23
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,1706725,09
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,8662453,56
HSBC Portföy Değ. Fon103,5245212,97
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0887302,86
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2963622,68
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,3597904,78
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,3191644,20
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,7392713,51
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,7946890,61
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0182590,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,7868340,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0559010,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6378720,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7415690,03
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu117,6100350,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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