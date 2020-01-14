Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,570837
|1,16
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,803664
|1,07
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227473
|0,98
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|20,492348
|0,65
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|168,651440
|0,64
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025974
|0,87
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,698648
|0,39
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,462548
|0,36
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,336946
|0,36
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,709826
|0,33
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,061575
|2,71
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,032847
|2,20
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,359543
|1,96
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,061619
|1,88
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,066589
|1,85
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,217783
|2,29
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,050752
|1,12
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,300120
|1,02
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,143380
|1,02
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,528178
|1,00
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,392850
|1,40
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,763807
|1,13
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,341108
|0,87
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,806669
|0,50
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018313
|0,18
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021413
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,743495
|0,03
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,793197
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,577314
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|94,497573
|0,03