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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

14.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:00Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5708371,16
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8036641,07
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2274730,98
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu20,4923480,65
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu168,6514400,64
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0259740,87
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,6986480,39
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4625480,36
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,3369460,36
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,7098260,33
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,0615752,71
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0328472,20
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,3595431,96
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0616191,88
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0665891,85
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,2177832,29
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0507521,12
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3001201,02
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1433801,02
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,5281781,00
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,3928501,40
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,7638071,13
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,3411080,87
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,8066690,50
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0183130,18
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0214130,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7434950,03
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,7931970,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5773140,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu94,4975730,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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