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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,549194 0,73 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç.

21.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:08Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,5491940,73
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,4275010,73
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0449090,72
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0640110,71
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0581940,71
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0158200,70
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0604780,70
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0322990,66
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,6879170,65
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0261740,60
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0729643,34
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)78,0684891,53
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,4478801,34
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,8906021,28
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)68,1795331,28
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,2612111,64
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0913590,79
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0514040,78
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,9177370,77
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0818290,71
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8262531,43
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,3803011,32
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,4940120,82
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4301590,79
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0236350,72
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0423010,71
QNB Finans Portföy Altın BYF26,5763520,71
TEB Portföy Altın Fonu0,0716810,70
Fiba Portföy Altın Fonu0,0250390,69
Ak Portföy Altın Fonu0,0674010,68
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5783680,04
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0215750,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0595780,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0560750,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7467920,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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