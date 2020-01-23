Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030575
|0,72
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,176969
|0,68
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,051594
|0,67
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,176540
|0,64
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,578589
|0,62
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F
|0,025961
|0,67
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027520
|0,66
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,700813
|0,35
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,060773
|0,28
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032424
|0,26
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,122119
|0,77
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029493
|0,58
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,045233
|0,53
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,074568
|0,52
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|83,483166
|0,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,269948
|1,05
|Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon
|2,303744
|0,69
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|1,973036
|0,65
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,082593
|0,57
|Gedik Portföy Karma Fon
|1,013828
|0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,455575
|0,52
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,402189
|0,25
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,512919
|0,24
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,023807
|0,24
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,096333
|0,23
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,294081
|0,79
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|26,549343
|0,17
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,747757
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,578681
|0,03
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021586
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056106
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|94,721698
|0,03