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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030575 0,72 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç.

23.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:08Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0305750,72
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,1769690,68
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0515940,67
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1765400,64
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5785890,62
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0259610,67
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0275200,66
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,7008130,35
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0607730,28
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0324240,26
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,1221190,77
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0294930,58
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0452330,53
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0745680,52
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu83,4831660,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,2699481,05
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon2,3037440,69
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,9730360,65
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0825930,57
Gedik Portföy Karma Fon1,0138280,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4555750,52
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4021890,25
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5129190,24
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0238070,24
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,0963330,23
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,2940810,79
QNB Finans Portföy Altın BYF26,5493430,17
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7477570,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5786810,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0215860,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0561060,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu94,7216980,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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