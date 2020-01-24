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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,817282 0,55 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

24.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:18Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8172820,55
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0307410,54
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5815600,51
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2310230,40
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0517770,35
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,3483660,06
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,7233900,02
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0762752,29
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,9195140,82
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,4857750,68
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu83,7436580,31
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)69,2566930,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0928390,74
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0828290,29
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,0262170,21
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0207550,20
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,4304680,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4746941,31
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4180951,13
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8504390,46
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,8339060,13
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5149160,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF26,6841380,51
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0215920,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0561210,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7482120,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu94,7461390,03
Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6402700,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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