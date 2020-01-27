Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,584218
|0,46
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030875
|0,44
|Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon
|6,521919
|0,43
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,051989
|0,41
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,177714
|0,38
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,691605
|0,58
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,533217
|0,31
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F
|0,025510
|0,30
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027498
|0,26
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,854679
|0,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,078333
|2,70
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|13,082436
|0,98
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,514731
|0,83
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,045623
|0,80
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,087254
|0,79
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,302056
|0,95
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,263333
|0,51
|Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon
|2,314213
|0,45
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,083187
|0,43
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,148089
|0,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,494041
|1,31
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,040692
|1,20
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,269113
|1,18
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,202565
|1,09
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,428361
|0,72
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,042601
|1,27
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,072155
|1,27
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,036863
|1,26
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,068119
|1,23
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,029412
|1,22
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056165
|0,08
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,749554
|0,08
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,027709
|0,08
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|94,817947
|0,08
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,059669
|0,08