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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584218 0,46 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

27.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:00Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5842180,46
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0308750,44
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,5219190,43
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0519890,41
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1777140,38
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,6916050,58
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5332170,31
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F0,0255100,30
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0274980,26
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,8546790,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0783332,70
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)13,0824360,98
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,5147310,83
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0456230,80
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0872540,79
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,3020560,95
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,2633330,51
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon2,3142130,45
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0831870,43
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1480890,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4940411,31
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0406921,20
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,2691131,18
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,2025651,09
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4283610,72
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0426011,27
TEB Portföy Altın Fonu0,0721551,27
Deniz Port. Altın Fonu0,0368631,26
Ak Portföy Altın Fonu0,0681191,23
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0294121,22
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0561650,08
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7495540,08
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0277090,08
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu94,8179470,08
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0596690,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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