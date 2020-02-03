Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

03.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:08Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,5691850,38
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5907480,32
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0262470,29
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8277090,27
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2335180,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0279830,32
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5412190,08
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,3482310,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)80,7809324,12
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,1506421,64
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0652141,50
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0343081,39
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)1,5366190,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,2171401,43
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon2,3217690,70
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0927510,70
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,0001960,68
Gedik Portföy Karma Fon1,0198130,48
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4770320,66
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0240880,13
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0415080,13
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,2908570,12
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,2232220,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,5856400,45
QNB Finans Portföy Altın BYF27,2504720,33
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0434810,13
İş Portföy Altın Fonu0,0338090,13
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0300050,12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0216470,08
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0562690,08
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7527140,08
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0597760,08
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6418970,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:15:00