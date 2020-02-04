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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059157 0,27 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç.

04.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:44Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0591570,27
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,2406280,18
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu7,2140460,16
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1801980,15
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0527470,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,6559230,61
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,7186120,24
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0609170,22
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4818220,22
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0324030,09
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0456432,92
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0348801,67
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu82,6209151,66
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,5262041,35
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0281141,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Fokus Portföy Bir. Değ. Fon7,5947710,44
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0318840,36
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0845490,26
Tacirler Portföy Değ. Fon2,2218040,21
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0508640,20
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4120160,80
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4863410,63
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8397640,22
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,3643460,18
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5549730,13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,8247740,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0562840,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5804260,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7531630,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0277640,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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