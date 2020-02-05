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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059293 0,23 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,572642 0,19 Strateji Portföy Borç.

05.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:20Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0592930,23
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,5726420,19
Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu0,0194900,09
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0245370,08
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,0484000,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,6940981,44
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,7406540,90
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,8795490,61
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,7290560,61
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4899210,55
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0805964,50
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0361713,70
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0639773,31
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0470433,07
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1250213,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,3122493,84
Tacirler Portföy Değ. Fon2,2654311,96
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3051671,59
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0516151,48
HSBC Portföy Değ. Fon107,1835001,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8852092,47
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,5173202,08
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4408422,04
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,8549820,50
Global Md Portföy Katılım Fonu1,0133870,11
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5805760,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7536140,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0277710,03
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu95,0306800,02
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8187270,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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