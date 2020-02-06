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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%) Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

06.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:55Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri (%)
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,5874930,58
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0594910,33
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0389980,20
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF575,2085430,17
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0458510,12
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0138472,34
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0211790,72
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,7120560,67
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0326160,30
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,7455690,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0460151,40
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0732231,36
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0848641,17
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0829771,12
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0399720,99
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,3231250,83
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,0115370,47
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0077980,24
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0203780,24
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0319570,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4555681,02
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,5280050,70
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8934620,44
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,8571050,11
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5577260,09
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Para Piyasası Fonu2,1883790,03
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,8276540,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0563140,03
HSBC Portföy Para Piyasası Fonu70,1926220,03
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu118,4141650,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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