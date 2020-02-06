Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri (%)
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,587493
|0,58
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,059491
|0,33
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,038998
|0,20
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|575,208543
|0,17
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,045851
|0,12
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013847
|2,34
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021179
|0,72
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,712056
|0,67
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032616
|0,30
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,745569
|0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,046015
|1,40
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,073223
|1,36
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,084864
|1,17
|Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,082977
|1,12
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,039972
|0,99
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,323125
|0,83
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,011537
|0,47
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|0,007798
|0,24
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,020378
|0,24
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,031957
|0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,455568
|1,02
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,528005
|0,70
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,893462
|0,44
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,857105
|0,11
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,557726
|0,09
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Para Piyasası Fonu
|2,188379
|0,03
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,827654
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056314
|0,03
|HSBC Portföy Para Piyasası Fonu
|70,192622
|0,03
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|118,414165
|0,03