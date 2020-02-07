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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

07.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:16Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0314410,54
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,5966560,35
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,2134840,24
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0390800,21
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0526700,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0276550,57
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,7256670,50
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,7339780,30
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4932810,29
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0614310,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,1400250,98
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)81,5387430,77
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0473550,74
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu85,3999850,72
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0361990,68
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0078330,45
HSBC Portföy Değ. Fon107,7235970,38
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3056810,35
Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu36,7925800,24
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0845710,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4601880,32
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,5302310,15
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8960510,14
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0240990,13
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,8593680,12
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,4705821,57
QNB Finans Portföy Altın BYF26,9502990,80
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0429310,09
İş Portföy Altın Fonu0,0333950,07
HSBC Portföy Altın Fonu2,5810040,06
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0806760,04
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0215380,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0216680,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7545450,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0598350,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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