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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

10.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:29Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF580,6142920,82
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0596490,12
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,5997650,12
Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu1,5846600,10
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0655590,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0277670,40
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0257610,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0814160,67
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0884810,14
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0402240,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0617060,65
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon2,3308600,34
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0195200,22
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0078500,22
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,0062270,18
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0411980,43
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,2814980,42
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,2136940,40
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0175760,08
Global Md Portföy Katılım Fonu1,0131650,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF27,3119751,34
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,5876970,52
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0431530,52
İş Portföy Altın Fonu0,0335610,50
Fiba Portföy Altın Fonu0,0253830,48
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0563750,08
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6430440,08
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0278060,08
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0598820,08
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0216850,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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