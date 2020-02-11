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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

11.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:32Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0657560,30
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,6053190,21
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu168,9209860,14
Deniz Port. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0233410,11
Azimut PYŞ Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,1305450,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0617490,63
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0327460,41
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0258430,32
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,7221080,25
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0278310,23
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0476071,56
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu85,8013791,38
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0737741,04
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0835110,69
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0288030,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,0353200,15
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,0556090,09
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,0251670,05
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,0417770,04
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0807980,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,2895530,63
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0414490,61
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,2206610,57
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0241570,22
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,5096210,03
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,0375130,64
TEB Portföy Altın Fonu0,0733800,64
Fiba Portföy Altın Fonu0,0255420,63
Ak Portföy Altın Fonu0,0693610,61
HSBC Portföy Altın Fonu2,6082700,61
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5814500,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0216910,03
Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu5,8352750,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0598980,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0563900,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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