Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030729 1,46 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

12.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:58Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0307291,46
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0519721,05
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1781720,96
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,2198180,82
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,1902000,75
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0137151,40
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,7581971,33
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0211941,14
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,7351180,95
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0329680,68
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0810052,20
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0293641,95
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0863651,69
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF41,2868411,34
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1743001,32
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0509411,12
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0835850,99
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,3122730,98
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,8714860,91
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3011430,67
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,5063991,74
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8809831,13
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,1188720,51
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0242710,47
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5687040,43
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,0376330,32
TEB Portföy Altın Fonu0,0736070,31
Ak Portföy Altın Fonu0,0695720,30
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0300200,30
Garanti Portföy Altın Fonu0,0855330,30
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0216970,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0564050,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7568080,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0278200,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0599130,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 17:12:47