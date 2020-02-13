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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri (%) Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 582,319521 0,80 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

13.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:12Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri (%)
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF582,3195210,80
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0308930,53
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0521530,35
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,1973080,32
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1786930,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0140782,65
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0213510,74
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,8646090,23
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,7643050,22
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,7330310,22
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0840123,71
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)1,5717981,37
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0486871,18
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)69,2011321,16
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,0835871,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,3326701,55
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,0156681,00
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,5360280,82
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0366480,73
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0512990,70
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,9065271,36
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,5115600,34
Global Md Portföy Katılım Fonu1,0152630,21
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0368550,07
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0200050,06
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF27,2458680,26
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8203480,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0564200,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7572620,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0599280,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5817050,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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