Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,066352
|0,44
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,636339
|0,40
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,046059
|0,33
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|7,241496
|0,33
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|6,976975
|0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021521
|0,80
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028096
|0,79
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014173
|0,67
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,026087
|0,32
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,497615
|0,27
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|69,903646
|1,02
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,130126
|0,99
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|12,887617
|0,87
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034635
|0,61
|Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,027957
|0,58
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,204282
|0,94
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,121154
|0,44
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,303163
|0,40
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,036784
|0,37
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,148971
|0,35
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,921942
|0,81
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,522778
|0,74
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,445197
|0,66
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041807
|0,65
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,300250
|0,62
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,577496
|1,24
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,043784
|0,69
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,025764
|0,68
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,074035
|0,67
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,030194
|0,67
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021575
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056435
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,581856
|0,03
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|5,839622
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,757704
|0,03