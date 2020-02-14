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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

14.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:22Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0663520,44
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,6363390,40
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0460590,33
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu7,2414960,33
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu6,9769750,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0215210,80
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0280960,79
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0141730,67
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0260870,32
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4976150,27
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)69,9036461,02
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,1301260,99
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)12,8876170,87
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0346350,61
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0279570,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,2042820,94
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1211540,44
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,3031630,40
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0367840,37
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,1489710,35
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,9219420,81
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,5227780,74
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4451970,66
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0418070,65
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3002500,62
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,5774961,24
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0437840,69
Fiba Portföy Altın Fonu0,0257640,68
TEB Portföy Altın Fonu0,0740350,67
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0301940,67
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0215750,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0564350,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5818560,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu5,8396220,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7577040,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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