Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,031045
|0,61
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,052416
|0,43
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,179590
|0,41
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,209209
|0,38
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,060324
|0,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014305
|0,93
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028188
|0,33
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021584
|0,29
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,062418
|0,12
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,541866
|0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048250
|0,59
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,910878
|0,53
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,066143
|0,41
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,087471
|0,39
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,180393
|0,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,346538
|0,99
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,061992
|0,43
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,084234
|0,41
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,460540
|0,34
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,024031
|0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,041877
|0,17
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,302273
|0,16
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,232417
|0,15
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,447055
|0,13
|Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,546519
|0,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|27,490071
|0,23
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|22,620820
|0,19
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,043857
|0,17
|İş Portföy Altın Fonu
|0,034080
|0,16
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,086158
|0,16
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,821214
|0,09
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021724
|0,08
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,759051
|0,08
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056478
|0,08
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,029702
|0,07