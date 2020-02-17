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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,031045 0,61 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

17.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:42Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0310450,61
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0524160,43
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1795900,41
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,2092090,38
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0603240,36
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0143050,93
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0281880,33
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0215840,29
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0624180,12
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5418660,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0482500,59
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,9108780,53
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0661430,41
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0874710,39
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,1803930,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,3465380,99
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0619920,43
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0842340,41
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,4605400,34
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,0240310,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0418770,17
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3022730,16
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,2324170,15
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4470550,13
Deniz Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,5465190,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF27,4900710,23
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,6208200,19
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0438570,17
İş Portföy Altın Fonu0,0340800,16
Garanti Portföy Altın Fonu0,0861580,16
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8212140,09
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0217240,08
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7590510,08
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0564780,08
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu9,0297020,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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