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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

19.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:26Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0666830,58
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,2156640,48
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0525750,44
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0395620,44
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0311660,42
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0283890,86
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0143410,45
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0261640,33
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0624950,31
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0331060,20
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0488610,45
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu87,5953610,10
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0403030,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0845930,42
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0896300,21
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,4617590,13
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon2,3536180,11
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,0419160,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0422541,09
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,2430781,05
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3133531,04
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0244240,35
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5748840,35
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,0261061,39
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,9234031,19
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0442751,15
Deniz Port. Altın Fonu0,0382561,14
TEB Portföy Altın Fonu0,0748301,13
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5825880,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0565080,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7599480,03
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6444940,03
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu9,0342110,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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