Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|585,085004
|0,33
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,060448
|0,21
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,572601
|0,13
|Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,047640
|0,11
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,242970
|0,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014639
|2,08
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021810
|1,19
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028725
|1,18
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,783126
|0,65
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,891928
|0,37
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,049516
|1,34
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|88,692837
|1,25
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,029480
|0,97
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,046653
|0,60
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,075452
|0,52
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,353358
|1,50
|Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu
|0,120844
|0,28
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,439497
|0,26
|Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon
|2,024385
|0,24
|İş Portföy İki. Değ. Fon
|9,174401
|0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,323840
|0,80
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,042591
|0,80
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,252613
|0,77
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,439901
|0,08
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,780025
|0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|23,337701
|1,81
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|28,040955
|1,18
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,026337
|0,88
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,044662
|0,87
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,075446
|0,82
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021740
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,084101
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056523
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,821794
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,760403
|0,03