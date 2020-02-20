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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

20.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:14Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF585,0850040,33
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0604480,21
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5726010,13
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0476400,11
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2429700,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0146392,08
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0218101,19
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0287251,18
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,7831260,65
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,8919280,37
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0495161,34
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu88,6928371,25
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0294800,97
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0466530,60
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0754520,52
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,3533581,50
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1208440,28
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,4394970,26
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,0243850,24
İş Portföy İki. Değ. Fon9,1744010,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3238400,80
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0425910,80
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,2526130,77
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4399010,08
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu1,7800250,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF23,3377011,81
QNB Finans Portföy Altın BYF28,0409551,18
Fiba Portföy Altın Fonu0,0263370,88
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0446620,87
TEB Portföy Altın Fonu0,0754460,82
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0217400,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0841010,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0565230,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8217940,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7604030,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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