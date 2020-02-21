Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,060743
|0,49
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,039782
|0,47
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,657282
|0,44
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,066922
|0,35
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|586,437406
|0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029030
|1,06
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014772
|0,91
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021953
|0,66
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,026272
|0,29
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,062827
|0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,040500
|0,68
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,086633
|0,37
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,075515
|0,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,363831
|0,77
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,093425
|0,22
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,062229
|0,08
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,025237
|0,06
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,019607
|0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,042968
|0,89
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,263420
|0,86
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,335142
|0,85
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,024528
|0,58
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,580480
|0,31
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|23,605340
|1,15
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|28,352813
|1,11
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,026592
|0,97
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,076170
|0,96
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,038933
|0,96
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056539
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,760864
|0,03
|QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu
|118,856930
|0,03
|Global Md Portföy Para Piyasası Fonu
|9,038834
|0,03
|Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,644822
|0,03