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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,060743 0,49 İstanbul Portföy Yab.

21.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:02Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0607430,49
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0397820,47
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,6572820,44
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0669220,35
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF586,4374060,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0290301,06
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0147720,91
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0219530,66
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0262720,29
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0628270,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0405000,68
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0866330,37
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0755150,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,3638310,77
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0934250,22
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0622290,08
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,0252370,06
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0196070,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0429680,89
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,2634200,86
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3351420,85
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0245280,58
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5804800,31
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF23,6053401,15
QNB Finans Portföy Altın BYF28,3528131,11
Fiba Portföy Altın Fonu0,0265920,97
TEB Portföy Altın Fonu0,0761700,96
Deniz Port. Altın Fonu0,0389330,96
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0565390,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7608640,03
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu118,8569300,03
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu9,0388340,03
Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6448220,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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