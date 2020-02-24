Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030943 1,01 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

24.02.2020 14:28 | Son Güncelleme: 24.02.2020 14:28Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0309431,01
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0524150,57
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0672610,51
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1793770,50
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,2345260,49
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0295411,76
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,7435490,54
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,8698370,49
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0263710,38
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5440480,30
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0812203,20
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)12,2722661,86
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,5434641,84
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,4981321,62
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0637071,61
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon2,1105743,07
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0078231,26
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,8271020,86
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0902260,86
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,4468900,79
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4425802,39
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4100621,72
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8839641,71
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0435461,35
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3519501,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF28,9065211,95
QNB Finans Portföy Gümüş BYF23,9362011,40
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0457081,38
TEB Portföy Altın Fonu0,0771841,33
HSBC Portföy Altın Fonu2,7407991,30
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0852880,09
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0565860,08
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0217630,08
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu9,0462710,08
QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu118,9531820,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
14:13  Firavun faresi nedir? Firavun faresi ısırığı sonuçları?
13:55  Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli, mesleği ne?
11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
24.02.2020 15:22:04