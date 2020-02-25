Haberler » Ekonomi » Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,067831 0,85 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab.

25.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:42Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0678310,85
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF589,9873880,40
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0465860,34
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu7,0448520,28
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,2191760,28
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0304283,00
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0264230,20
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5461680,14
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,8705900,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,1556220,97
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0816900,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon2,0441010,69
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0320330,33
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0984680,29
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,0607150,29
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,4687040,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0449623,25
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,3192673,19
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3933173,06
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4062380,55
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0246290,50
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0472333,34
Fiba Portföy Altın Fonu0,0278213,33
TEB Portföy Altın Fonu0,0797523,33
Garanti Portföy Altın Fonu0,0924003,31
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0324603,29
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5834800,03
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0279090,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0217690,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0601110,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7627520,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 16:13:38