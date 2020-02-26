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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 590,268227 0,05 Gedik Portföy Borç. Araç.

26.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:40Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF590,2682270,05
Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu0,0179930,04
Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0214520,04
Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0224780,04
TEB Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu6,4300120,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0834692,18
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0340860,62
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,5524590,46
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0848100,40
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)12,1836580,18
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,3173820,81
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0321780,45
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1087020,22
HSBC Portföy Değ. Fon103,3419880,15
Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon1,4438050,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4402880,49
Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,3382650,02
Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,2589440,02
Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,4135910,01
Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,5191410,01
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8228960,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0858700,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0216330,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5836360,03
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu66,5410150,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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