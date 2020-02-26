Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|590,268227
|0,05
|Gedik Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,017993
|0,04
|Garanti Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,021452
|0,04
|Ata Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,022478
|0,04
|TEB Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|6,430012
|0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,083469
|2,18
|Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,034086
|0,62
|QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,552459
|0,46
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,084810
|0,40
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|12,183658
|0,18
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,317382
|0,81
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032178
|0,45
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,108702
|0,22
|HSBC Portföy Değ. Fon
|103,341988
|0,15
|Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon
|1,443805
|0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,440288
|0,49
|Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,338265
|0,02
|Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,258944
|0,02
|Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,413591
|0,01
|Ziraat Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,519141
|0,01
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,822896
|0,03
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,085870
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021633
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,583636
|0,03
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|66,541015
|0,03