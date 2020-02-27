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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

27.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:50Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF592,5431140,39
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,0464890,24
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu7,0313610,23
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu7,2838880,22
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,2290160,20
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0330140,43
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0623060,35
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0263650,30
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,6752680,29
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,8665920,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0336501,22
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0214151,11
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1871121,11
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,0232641,03
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0664711,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,8127210,64
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2950160,54
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1197660,47
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,0277760,30
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon0,1879480,25
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8840071,18
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4158670,67
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,3025890,41
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3793650,38
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4089210,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,0402180,45
Garanti Portföy Altın Fonu0,0912460,44
TEB Portföy Altın Fonu0,0786130,44
Ak Portföy Altın Fonu0,0741990,44
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0320100,43
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0217800,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0566310,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8231100,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7636700,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0861470,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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