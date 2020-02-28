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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

28.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:34Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0679420,25
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF593,9771080,24
Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0250470,06
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0252090,04
Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.0,0208080,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0299051,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0996010,19
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,0252710,15
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0196690,12
İş Portföy Bir. Değ. Fon81,4040770,07
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,0355010,05
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,3060190,26
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3822550,21
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4136170,19
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0436230,13
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0184530,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF29,3330071,52
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0467240,67
QNB Finans Portföy Gümüş BYF23,3362510,64
Fiba Portföy Altın Fonu0,0275240,34
HSBC Portföy Altın Fonu2,8006740,31
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0864410,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0601570,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0566460,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5839320,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7641170,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 15:29:58