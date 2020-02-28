Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,067942
|0,25
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|593,977108
|0,24
|Oyak Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025047
|0,06
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,025209
|0,04
|Fiba Port. Şekerbank Kısa Vadeli Borç. Araç.
|0,020808
|0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029905
|1,30
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,099601
|0,19
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,025271
|0,15
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,019669
|0,12
|İş Portföy Bir. Değ. Fon
|81,404077
|0,07
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,035501
|0,05
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,306019
|0,26
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,382255
|0,21
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,413617
|0,19
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,043623
|0,13
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,018453
|0,04
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|29,333007
|1,52
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,046724
|0,67
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|23,336251
|0,64
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,027524
|0,34
|HSBC Portföy Altın Fonu
|2,800674
|0,31
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,086441
|0,03
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,060157
|0,03
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056646
|0,03
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,583932
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,764117
|0,03