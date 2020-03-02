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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

02.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:50Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF599,8407980,99
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0683670,63
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0397430,35
Yapı Kredi Port. Çlşn. Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. F0,0209720,19
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0252440,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0625561,15
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0329590,72
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,0263550,29
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu79,6562011,57
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0447681,51
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0676150,47
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,1447960,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0322820,48
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,1043830,43
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1089760,38
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0197190,25
Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,0606450,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,0245840,77
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,4205920,29
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,1338630,23
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0184740,11
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6739310,10
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0566910,08
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu5,8645020,08
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0279520,08
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0218020,08
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0602030,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 15:52:59