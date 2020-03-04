Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,030577
|2,21
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,052349
|1,32
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,178279
|1,29
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|2,228727
|1,08
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,559697
|0,96
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,021245
|1,47
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,623538
|1,12
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,852337
|0,73
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,539673
|0,57
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,676293
|0,48
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053996
|5,80
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,105264
|5,71
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,083734
|4,55
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,767537
|4,35
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,439619
|4,11
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|1,977641
|2,35
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|84,825412
|2,13
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,287247
|2,11
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,518209
|2,09
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,266971
|2,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,385410
|2,13
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,848526
|2,12
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,409739
|1,79
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,828675
|0,25
|Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,515116
|0,03
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,087897
|0,03
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,824354
|0,03
|Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu
|0,021671
|0,03
|Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|66,656084
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,766519
|0,03