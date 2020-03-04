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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030577 2,21 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

04.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:48Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0305772,21
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0523491,32
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1782791,29
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,2287271,08
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5596970,96
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0212451,47
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,6235381,12
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,8523370,73
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5396730,57
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6762930,48
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0539965,80
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1052645,71
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0837344,55
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,7675374,35
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)1,4396194,11
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon1,9776412,35
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon84,8254122,13
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2872472,11
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,5182092,09
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,2669712,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,3854102,13
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8485262,12
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4097391,79
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,8286750,25
Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,5151160,03
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0878970,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8243540,03
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0216710,03
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu66,6560840,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7665190,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerikan Doları, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 15:52:52