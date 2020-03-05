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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

05.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:24Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5708181,99
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2282001,65
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8056751,50
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2439011,00
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu169,4417370,92
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0292060,76
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,4717490,46
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,7008060,39
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu1,8624360,33
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,5439560,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0697362,30
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu81,4985322,21
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0458191,53
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1065541,23
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0789671,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Tema Gönüllüleri Değ. Özel Fon0,0277120,79
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0256610,57
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0196960,46
Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon0,0261940,46
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0201920,38
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3631700,95
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0431580,89
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,2903340,81
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu1,7784910,07
KT Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,4577930,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF28,7033971,61
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0459830,98
Ak Portföy Altın Fonu0,0732140,98
TEB Portföy Altın Fonu0,0776160,97
Deniz Port. Altın Fonu0,0396960,97
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Para Piyasası Fonu2,2039350,05
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0216790,04
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu66,6788550,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0882680,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8246290,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 15:26:33