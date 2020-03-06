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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230351 0,94 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575933 0,90 Deniz Port.

06.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:14Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2303510,94
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5759330,90
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8114520,72
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2448430,39
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu20,7556200,34
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0294090,70
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,8565630,28
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,3363610,06
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0384431,40
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0828341,36
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)1,5236391,34
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0204271,12
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1323601,09
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ata Portföy Bir. Değ. Fon0,0076440,82
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2874100,55
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0880430,52
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0202940,51
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,7624750,43
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8536641,87
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,3700620,69
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4021120,68
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,8295860,31
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0176660,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF29,0884741,34
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,2620081,23
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0885930,03
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8248750,03
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5849820,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7675540,03
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0567530,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

6.03.2020 17:23:02