Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.
09.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:34
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,068174
|0,70
|İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,022928
|0,11
|HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,021601
|0,11
|Actus Portföy Borç. Araç. Fonu
|1,578887
|0,10
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,025289
|0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,029679
|0,92
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,061899
|0,09
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|1,858135
|0,08
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,032675
|0,46
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,109852
|0,34
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,025350
|0,16
|Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon
|1,450353
|0,14
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,021052
|0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,384615
|2,60
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,043869
|2,58
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,310425
|2,46
|Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|1,781367
|0,20
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,384518
|0,11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,079022
|2,89
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,027585
|2,88
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,046825
|2,88
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,040398
|2,85
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,091703
|2,84
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,056799
|0,08
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,768961
|0,08
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,089457
|0,08
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,028002
|0,08
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,825522
|0,08
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Etiketler : Ekonomi
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