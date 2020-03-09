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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

09.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:34
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0681740,70
İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0229280,11
HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0216010,11
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu1,5788870,10
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0252890,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0296790,92
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0618990,09
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,8581350,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0326750,46
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,1098520,34
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,0253500,16
Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon1,4503530,14
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,0210520,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3846152,60
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0438692,58
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,3104252,46
Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu1,7813670,20
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,3845180,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,0790222,89
Fiba Portföy Altın Fonu0,0275852,88
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0468252,88
Deniz Port. Altın Fonu0,0403982,85
Garanti Portföy Altın Fonu0,0917032,84
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0567990,08
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7689610,08
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0894570,08
Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu0,0280020,08
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,8255220,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi
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