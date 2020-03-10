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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

10.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:26
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF588,4232710,57
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0685440,54
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0252980,04
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0271510,03
HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,0216080,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,0253620,05
TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon0,0561780,04
Meksa Portföy İki. Değ. Fon0,0613130,03
İş Portföy Privia Bankacılık Değ. Özel Fon0,0386140,03
Ak Portföy ÖPY İki. Serb. Özel Fon1,9726130,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,3140660,28
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,3883500,27
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0439820,26
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0184960,15
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6721380,10
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,0747250,32
TEB Portföy Altın Fonu0,0792760,32
Garanti Portföy Altın Fonu0,0919960,32
Deniz Port. Altın Fonu0,0405270,32
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0469720,31
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,5855950,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7694550,03
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0218470,03
Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu5,8765230,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0603260,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Ekonomi
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