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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030266 3,04 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.

11.03.2020 14:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:38
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0302663,04
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0517622,36
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,1999302,11
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,1759552,09
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,1844861,98
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0097957,32
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0314801,23
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0612690,88
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,6510600,84
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6301920,82
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0432955,53
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0644275,12
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu76,1856594,82
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0255844,02
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0731522,77
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0834672,14
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,4548481,11
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0191790,52
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0251540,50
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1388260,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu2,5533800,48
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,1159690,35
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,3845210,31
KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu1,6731670,06
İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0369280,04
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,9031250,71
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0568300,03
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,0899670,03
Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,7699280,03
Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu0,0603420,03
Global Md Portföy Para Piyasası Fonu9,0828990,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Amerikan Doları, Araç, Ekonomi

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